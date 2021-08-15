Kosova, ABD'nin Afgan siviller için geçici barınma talebini kabul etti
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Kosova, ABD'nin Afgan siviller için geçici barınma talebini kabul etti

Kosova, ABD'nin Afgan siviller için geçici barınma talebini kabul etti
Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da ABD güçleriyle çalışan kişiler ve ailelerinin geçici olarak sığınmasıyla ilgili yaptığı talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da ABD güçleriyle çalışan kişiler ve ailelerinin geçici olarak sığınmasıyla ilgili yaptığı talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sivil Afganların sığınmasıyla ilgili taleplerine, kendi hür iradeleri dışında evlerini terk etmek zorunda kalanlara kapıların kapanmaması prensibiyle onay verdiğini duyurdu.

Kosova'nın, uluslararası hukuka ve mültecilere kapıyı kapatmama yükümlülüğüne saygı duyduğunu ifade eden Osmani, "Dostlarımızın, özellikle de ABD'nin iyi ya da kötü bizim yanımızda oldukları gibi, biz de onların yanında durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Osmani, Afgan sivillerin, Kosova'da, ABD'ye göçmenlik işlemleri tamamlanana kadar geçici olarak kalacaklarını belirtti.

Kosovalıların da bir zamanlar sığınmacı duruma düştüğüne işaret eden Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüdüğünüz yerden kovulmanın, zorla götürülmenin, sevdiklerinizden ayrılmanın, canınızı kurtarmak için kaçmaya zorlanmanın ne demek olduğunu bizden daha iyi kimse bilemez. O dönemde dünyanın birçok ülkesi bizlere kapılarını hiçbir şart ve koşul olmadan açtı ve bizi kurtardılar. O dehşetten 22 yıl sonra şimdi Kosova, içimizdeki insanlığı asla kaybetmediğimizi kanıtlayacak. Bilgelerimiz, 'Ev Allah'a ve dosta aittir' derler. Kosova her zaman insanlığın, barışın ve demokrasinin yanında olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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