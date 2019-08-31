31.08.2019 03:14

- Kosova, 20 yıldır kayıplarını arıyor

PRİŞTİNE - Kosova'da 20 yıldır akıbeti bilinmeyen ve ülkenin kapanmayan yarası olan kayıp kişiler, 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü vesilesi ile gerçekleştirilen yürüyüşle gözyaşları içinde anıldı.

Kosova, 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü kapsamında, 20 yıldır kendisinden haber alınamayan kayıp kişileri gözyaşları içinde andı. Kosova halkının kapanmayan yarası olan kayıp kişilerin akıbetinin hala bilinmediği ülkede 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü bugün yine hüzünlü geçti. Kosova'da savaşın sona erdiği 1999 yılından bu yana 20 yıldır kayıplarını hala bulamadıklarına dikkat çekmek isteyenler, başkent Priştine'de yürüyüş düzenledi. Eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bazı bakanların da katıldığı yürüyüşe, kayıp kişilerin yakınları ile kayıp dernekleri temsilcileri katıldı. Kayıpların fotoğraflarıyla "20 yıl bekleyiş içinde" yazılı pankartı taşıyan kayıp yakınları, şehir merkezinde yürüyerek, acılarını dile getirmeye çalıştı. Savaşın bıraktığı en ağır yara olarak nitelenen kayıp kişilerin anıldığı yürüyüş çerçevesinde, Kosova Meclis binası önündeki Kayıplar Anıtı'na çelenk sunuldu. Hayatta olan kayıpların bulunabilmesi için feryatlarını dile getiren kayıp yakınları, Kosova kurumlarından yardım istedi.

Kosova Kayıp Kişiler Dernekleri temsilcisi Bajram Çerkini medya mensuplarına yaptığı açıklamada, kayıp kişilerin 20 yıldır bulunmamasının suçunun Kosova ve uluslararası kurumlarda aranmaması gerektiğini söyledi. Sırbistan'a yeterince baskı yapmamaları nedeniyle yerel ile uluslararası kurumları eleştiren Çerkini, "Kayıp kişilerin aileleri, içlerinde iyileşmeyen yara taşımaktalar. Herkes Sırbistan'ı adres olarak gösteriyor ancak somut herhangi bir adım atılmıyor. Toplu mezarların olduğu Sırbistan'a baskı yapılmıyor" ifadesini kullandı. Çerkini, kayıp kişilerin akıbetine ilgi göstermeyen partilere erken seçimlerde oy vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşe katılan ve Kosova'nın Klina şehrinden gelen Gjyle (Cüle) Krasniqi, 20 yıl önce kaybettiği oğlunu çok özlediğini, oğlundan geriye kalan en ufak bir işaretin bulunmasına bile razı olduğunu söyledi.

Malişeva şehrinden gelen Sevdiye Kastrati, eşinin cesedinin hala bulunamadığını, 20 yıldır yapılan aramaların sonuçsuz kaldığını belirterek, çocuklarının babasız büyümelerinin verdiği acıyı içinde saklı tuttuğunu söyledi.

Kosova'da hala bin 600 kişinin akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: İHA