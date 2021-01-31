KOSKİ "Kuş Tası" ile sokak hayvanlarının su ihtiyacını gideriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü sokak hayvanlarının su ihtiyacı giderecek "Kuş Tası" uygulamasını başlattı.

KOSKİ'den yapılan açıklamada, sille taşından özel olarak yaptırılan "kuş tası" adı verilen suluklarla, sokak hayvanlarının su ihtiyacının giderildiği belirtildi.

Su çeşmelerinin yanına sokak hayvanları için su içme yeri oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında ve yağışın olmadığı soğuk kış aylarında su bulamayan sokak hayvanları için tatlı su çeşmelerinin iki yanına KOSKİ tarafından 'kuş tası' adı verilen suluklardan yaptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, KOSKİ'nin bir Osmanlı devlet geleneğini daha ihya ettiği vurgulanarak, "Kuş tası projesi, Osmanlı Devleti'nde yapılan binalara ait bahçelerin tümünde kuşların ve diğer hayvanların yağmur suyundan içebilmesi için oyulmuş ve zemine yerleştirilmiş taşlardan ilham alınarak hayata geçirildi. Konya genelinde 75 adet çeşmede sille taşından suluklar yaptırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kuş taslarını sürekli kontrol eden bölge sakinlerinin de suluğun boşalması durumunda gönüllülük esasıyla su takviyesi yaparak KOSKİ'nin projesine katkı sağladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru