KOSKİ Genel Müdürlüğü 2020'de 432 kilometrelik şebeke çalışması yaptı
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KOSKİ Genel Müdürlüğü 2020'de 432 kilometrelik şebeke çalışması yaptı

04.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:28
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2020'de 432 kilometrelik şebeke çalışması yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl Konya'nın 31 ilçesinde toplam 432,3 kilometre şebeke çalışması yaptığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl Konya'nın 31 ilçesinde toplam 432,3 kilometre şebeke çalışması yaptığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, KOSKİ Genel Müdürlüğünün yıl içinde yürüttüğü şebeke ıslah çalışmalarında 230,7 kilometre yeni su şebekesi, 73,8 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi, 127,6 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, belediyenin bu çalışmalarıyla toplamda 432,3 kilometre şebeke çalışması yaparak, ilçe merkezleri ve büyük mahallelerde hedeflediği kanalizasyon şebekesi yapımlarını tamamladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2020 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yeni Büyükşehir Belediye Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmet alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamladığını ifade eden Altay, ayrıca, eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış boruların yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirildiğini bildirdi.

Altay, 2020 yılında Konya genelinde farklı çap ve özelliklerde 230 bin 789 metre yeni su şebekesi döşenerek, 127 bin 697 metre su ıslahı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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