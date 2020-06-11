KOSKİ'den vatandaşlara "Online Endeks Düzeltme" hizmeti Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tahmini okuma sistemiyle faturalandırılan vatandaşların yoğun talebi üzerine resmi web sitesindeki e-koski bölümüne "Online Endeks Düzeltme" sekmesi yerleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tahmini okuma sistemiyle faturalandırılan vatandaşların yoğun talebi üzerine resmi web sitesindeki e-koski bölümüne "Online Endeks Düzeltme" sekmesi yerleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahmini okuma sistemine geçen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yoğun talebini değerlendirerek "www.koski.gov.tr" adresinde bulunan e-koski bölümüne "Online Endeks Düzeltme" sekmesi yerleştirdi.

KOSKİ uygulamayla endeks üzerinde yazan tahmini faturalarla ilgili abonenin sayaç üzerindeki gerçek endekse göre fatura istemesi durumunda "https://online.koski.gov.tr" adresine girip üyelik işleminden sonra fatura menüsünden Endeks Düzeltme sekmesini tıklayarak ve ekteki resimlere göre gerçek endeksini girerek, merkeze gelmeden faturasını düzeltebilecek.

Pandemi sürecinde vatandaşların ve personelinin virüs kapma riskine karşı tahmini okuma sistemini devreye alan KOSKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda abonelerinin son iki aylık su sarfiyatlarını baz alarak tahmini bir fatura çıkarıyor. Evinde ikamet etmediği için su sarfiyatının olmadığını KOSKİ'ye bildiren vatandaşların faturaları ise "0" olarak tahakkuk ediyor.

Öte yandan pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kalan vatandaşların bildirimi halinde mesken aboneliklerinden ücret almayan KOSKİ, sürecin beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntıların önlenmesine katkı sunmak için su bedellerinde de 2019 rakamlarını uyguluyor.

Kaynak: AA