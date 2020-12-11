KOSKİ'den su da peşin alım indirimi
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KOSKİ'den su da peşin alım indirimi

11.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:16
KOSKİ'den su da peşin alım indirimi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yeri ve inşaat abonelerine 2019 fiyatlarından su hizmeti vermeyi sürdüreceği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yeri ve inşaat abonelerine 2019 fiyatlarından su hizmeti vermeyi sürdüreceği bildirildi.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ocakta 1 yıllık su tüketimini peşin alan iş yeri ve inşaat aboneleri haricindeki diğer aboneler ise 2021 yılı güncellemesinden etkilenmeyecek.

Açıklamada, diğer abonelik türlerinde 2021 yılı için suyun metreküpüne yıllık güncelleme yapılacağı, ancak suyu peşin alanların bu güncellemeden etkilenmeyeceği belirtildi. KOSKİ, 2021 yılında aylık veya altı aylık fiyat güncellemesi de yapmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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