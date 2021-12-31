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KOSKİ'den peşin suda indirim

KOSKİ'den peşin suda indirim
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atık su bedellerinde indirim yapacak.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atık su bedellerinde indirim yapacak.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, alınan kararla tüm abone gruplarında peşin su alan vatandaşlara indirim uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, "Müdürlüğümüz, 31 ilçemizde hem altyapı yatırımlarında hem de abonelerin daha hızlı hizmet almaları noktasında yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son KOSKİ Genel Kurulu'nda almış olduğumuz kararla, 1-31 Ocak tarihleri arasında peşin su alan abonelerimize su ve atık su bedellerinde indirim uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yapılacak uygulama esaslarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tüm abone gruplarına uygulanacak peşin su satışları, 1-31 Ocak 2022 arasında geçerli olacak. İndirimden yararlanacak abonelerin 2021 yılı tüketim miktarları baz alınacak. Yapılacak peşin su satışlarının yıl içerisinde çeşitli sebeplerle (tahliye, abone değişikliği, vb.) bozulması halinde indirim iptal edilecek ve tahsil edilen su ve atık su bedeli iade edilecektir. Kullanım miktarı kendi tarife türüne göre yeniden hesaplanacak. Başvurular, www.koski.gov.tr adresinden veya KOSKİMobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek."

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AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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