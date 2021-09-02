KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi tescillendi
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KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi tescillendi

KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi tescillendi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yerli ve milli coğrafi bilgi sistemlerinden KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi (KOSKİCBS), Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillendi.

Türkiye'nin yerli ve milli coğrafi bilgi sistemlerinden KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi (KOSKİCBS), Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillendi.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOSKİCBS ile Çeltik'ten Taşkent'e, Hüyük'ten Halkapınar'a kadar yaklaşık 40 bin kilometre alanda, 36 milyon metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesini ve 3 binden fazla üst yapı tesisini sorunsuz şekilde kontrol edebiliyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, teknolojinin katlanan bir hızla ilerlediği dünyada Türkiye'nin en büyük coğrafyasına sahip Konya'nın da bu değişime ayak uydurduğunu belirtti.

Demir, aynı zamanda bir Akıllı Şehir uygulaması olan KOSKİCBS için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka tescil belgesi verilmesinin mutluluk verici olduğunu vurguladı.

KOSKİCBS ile birçok işlemin kolaylaştığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Sistem sayesinde yapılacak her bir uygulama ve operasyonun maliyeti düşüyor, eldeki verinin kalitesi, doğruluğu ve güvenirliği yükseliyor. Bunun yanı sıra iş tekrarları önleniyor, verilere erişim hızı artıyor. Kurum içi ve kurum dışı kullanıcıların aynı veriye ulaşması sağlanıyor. Sistemin geliştirilmesi ve genişletilmesi tek elden kontrol edilebiliyor. Aynı anda birden çok türde veriye de ulaşılabiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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