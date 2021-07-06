KOSKEM 94 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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KOSKEM 94 kişiyi boğulmaktan kurtardı

KOSKEM 94 kişiyi boğulmaktan kurtardı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kandıra ve Marmara sahillerinde hizmet veren KOSKEM ekipleri, 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 94 vatandaşı son anda kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan KOSKEM, 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 94 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Haftanın 7 günü belirlenen saatlerde hizmet veren KOSKEM ekipleri, vatandaşların güven içerisinde serinlemeleri ve eğlenmeleri için yoğun çaba sarf ediyor.

2020'DE 1870 KİŞİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli sahillerinde görev yapan 94 personel 2020 yılında 1870 kişiyi hayata döndürmüştü. Ekipler tarafından vatandaşlara rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunda yine görev başında. Cankurtaranlar, Kandıra ve Marmara'da serinlemek için denize giren vatandaşların can güvenliğini önlemede haftanın 7 günü hizmet veriyor. Deniz sezonu, 15 Eylül'de sona erecek.

11 SAHİLDE CANKURTARANLIK HİZMETİ

Sahillerde göreve başlayan cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dâhil olmak üzere 11 sahilde, haftanın 7 günü sabah 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. KOSKEM ekipleri tarafından vatandaşlara, cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve Rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

Kaynak: Bültenler

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