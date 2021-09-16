KOSKEM 2021 sezonunu kapattı - Haberler
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KOSKEM 2021 sezonunu kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
KOSKEM 2021 sezonunu kapattı

Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinde yaz dönemi boyunca cankurtaran hizmeti veren KOSKEM ekipleri, sezon boyunca bin 695 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'nin Karadeniz sahillerinde yaz dönemi boyunca cankurtaran hizmeti veren KOSKEM ekipleri, sezon boyunca bin 695 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'de 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla birlikte sahillerde görev yapmaya başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15 Eylül günü itibariyle görevini sonlandırdı. 12 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 164 kişilik ekip, sezon boyunca bin 695 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ekipler, 2005 yılından bu yana ise KOSKEM ekipleri, 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2021 yılı yaz sezonu boyunca ambulans sağlık hizmetleri kapsamında 329 kişiye hizmet verildi. - KOCAELİ

KOSKEM 2021 sezonunu kapattı

KOSKEM 2021 sezonunu kapattı

KOSKEM 2021 sezonunu kapattı

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Haber: KOSKEM 2021 sezonunu kapattı - Haberler
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