Köşk'te yağmur duası yapıldı
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Köşk'te yağmur duası yapıldı

Köşk'te yağmur duası yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar sonrası Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi sakinleri yağmur duası yaptı.

Aydın'da mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar sonrası Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi sakinleri yağmur duası yaptı.

Kızılcayer Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, vatandaşlarla birlikte duaya katıldı. Başkan Güler, "Aydın'da bu yıl yağmur az yağdı. Bu nedenle barajlarımız da gözle görülür seviyede azalma mevcut. Çiftçilere de sulama suyu kısıtlı olarak verildi. Kurak bir dönemden geçiyoruz. Rabbim günahsız çocuklarımızın, kalpleri duada elleri semada olan büyüklerimizin hürmetine dualarımızı kabul eylesin, rahmetini ve bereketini üzerimizden esirgemesin" dedi. - AYDIN

Köşk'te yağmur duası yapıldı
Köşk'te yağmur duası yapıldı
Köşk'te yağmur duası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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