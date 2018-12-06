Köşk'te Stem Sınıfı Açıldı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEM Projesi'nin 75'inci Sınıfı, Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda açıldı.

Düzenlenen tören ile açılışı yapılan sınıfta öğrenciler yaptıkları buluşlar ve bilgisayar oyunları hakkında protokol üyelerini bilgilendirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahammeddin Karaköse, projelere çok önem verdiklerini belirterek "Müdürlüğümüz çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerektiğine inanmakta. Bu noktada müdürlüğümüz pilot okullarımızda ve il genelinde bu beceri atölyelerinin açılmasını desteklemekte ve süreç boyunca okullarımızı izleyip gerekli her türlü desteği veriyor" dedi.

Karaköse, ayrıca proje çerçevesinde Aydın'da 20 anaokulu, 18 ilkokul,18 ortaokul, 3 bilim ve sanat merkezi ve 16 lise olmak üzere toplam 75 okulda STEM pilot okulu oluşturulduğunu belirtti.

STEM Proje Sınıfı'nın açılış törenine, Köşk İlçe Kaymakamı Serdar Kaya, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Müdürü Hami Özer, İlkokul Müdürü Aydın Sarıbaş ile ilçede bulunan okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AYDIN