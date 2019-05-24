Köşk Sosyete Pazarı sadece Kayseri değil çevre illere de hitap ediyor

Kayseri'de bulunan Köşk Sosyete Pazarı; sadece Kayseri'ye değil çevre illere de hizmet verirken, vatandaşlar kaliteli ve ucuz kıyafetlere ulaşma imkanı buluyor. Ayrıca Köşk Sosyete Pazarı'nda Ramzan'da Türkiye'nin bütün bölgelerinin yöresel ürünlerinin satıldığı bir pazar da bulunuyor.

Köşk Sosyete Pazarı'nda gıdaları daha hijyenik hale getirdiklerini ve müşterilerinin taleplerini yerine getirdiklerini ifade eden Köşk Sosyete Pazarı Müdürü Ömer Özer; "Biliyorsunuz daha önce Köşk Sosyete Pazarı'nda gıda yoktu, olsa da çok az miktardaydı. Şimdi bu gıdaları daha hijyenik daha temiz bir alana aldık. Bu müşterilerimizin talebiydi. Talepleri değerlendirerek müşterilerimize sunduk. Onlar da memnun, biz de memnunuz. İyi bir şey ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bütün bölgelerden, Anadolu'dan, Türkiye'nin her tarafından yöresel ürünler geliyor. Vatandaşlarımız çok memnun. Esnafları takip ettiğimiz gibi müşterilerimizi de takip ediyoruz. Aldıkları üründen memnunlar mı diye. Gıda mühendisi koyduk buraya, bozuk ürünler almasınlar diye. Memnunlar, geri dönüşler de güzel" ifadelerini kullandı.

"Sadece Kayseri değil çevre illerden de gelip alışveriş yapanlar var"

Köşk Sosyete Pazarı'nın sadece Kayseri'ye değil çevre illere de hitap ettiğini, daha da iyi olmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Özer; "Şuan yaz sezonuna giriyoruz, önümüz de bayram. Esnaf da hazırlığını bu konuda yapıyor. Hem bayramlık hem yazlık ürünlerini getiriyor. Hem de uygun fiyatlı. Bildiğiniz gibi burada çok yüksek karlarla ürün satmadığımız için müşteriler bizi tercih ediyor. Çok satarak kazanıyoruz. Buradaki esnafların amacı bu. Hızlı satıp, çok satmak, bütün müşterilere ulaşabilmek. Sadece Kayseri'ye değil; Sivas'a, Niğde'ye, Nevşehir'e hitap ediyoruz. Çevre illerden de buraya gelip alışveriş yapıyorlar. Kaliteli ürünleri uyguna alabiliyorlar. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyi olmak için de çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşın mağdur olmaması için gıda mühendisi görev yapıyor

Ayrıca Yöresel Ürünler Pazarı'nda vatandaşların gıda ürünlerinde mağduriyet yaşamaması için bir gıda mühendisi görev yapıyor. Müşterilerin bu hizmetten gayet memnun olduğunu aktaran Köşk Sosyete Köy Pazarı Gıda Mühendisi Fatma Zennecioğlu; "Burada ürünlerin denetiminden sorumluyum. Müşteriler ürünlerde herhangi bir sorun olduğunda beni muhatap alabilirler. Kontrol terazimiz var, müşteriler ürünlerde herhangi bir şüphe duyduğunda buradan geçerken tartabilir. Herhangi bir eksiklik olduğunda üzerini tamamlatabiliriz. veya eve götürdüğünde kalitesinde bir bozukluk sezdi, tekrar alıp geldiğinde ürün değişimi ve para iadesi mevcuttur. Geri dönüşler çok iyi. Müşterimizin bu şekilde mağduriyetini giderdiğimizden dolayı müşterilerimiz memnun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA