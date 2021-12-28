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Köşk MYO Öğrencilerinin Köşk İlçesinde Çevre Duyarlılığı Devam Ediyor

Köşk MYO Öğrencilerinin Köşk İlçesinde Çevre Duyarlılığı Devam Ediyor
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Köşk MYO Öğrencilerinin Köşk İlçesinde Çevre Duyarlılığı Devam Ediyor Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, 12 Aralık 2021 tarihinde çevre duyarlılığı etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiler.

Köşk MYO Öğrencilerinin Köşk İlçesinde Çevre Duyarlılığı Devam Ediyor Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, 12 Aralık 2021 tarihinde çevre duyarlılığı etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiler.

Gönüllülük dersi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler yirmi torba çöp topladılar.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür ettiği etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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