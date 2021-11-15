Köşk MYO Mezun Öğrencileriyle Online Buluşma Gerçekleşti - Haberler
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Köşk MYO Mezun Öğrencileriyle Online Buluşma Gerçekleşti

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Köşk MYO Mezun Öğrencileriyle Online Buluşma Gerçekleşti

Köşk MYO Mezun Öğrencileriyle Online Buluşma Gerçekleşti Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO), 5 Kasım 2021 tarihinde mezun öğrencilerle eğitim öğretime devam eden öğrencileri online platformda bir araya getirdi.

Köşk MYO Mezun Öğrencileriyle Online Buluşma Gerçekleşti Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO), 5 Kasım 2021 tarihinde mezun öğrencilerle eğitim öğretime devam eden öğrencileri online platformda bir araya getirdi.

Köşk MYO Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Keskin tarafından düzenlenen etkinlikte, mezun öğrencilerden sektörde çalışanlar çalışma koşulları, Dikey Geçiş Sınavını kazanalar ise bölümleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

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