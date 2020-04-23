Köşk MYO'dan uluslararası başarıda bir ilk daha Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Öğretim Elemanı Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğretim Üyesi Said Nadeem tarafından, Journal of Ongoing Chemical Research dergisinde yayınlanan "Coronavirus COVID-19: Available free literature provided by various companies, journals and organizations around the world" başlıklı makale ResearchGate tarafından COVID-19 için açılan https://www.researchgate.net/community/COVID-19 sayfasında en fazla okunan on makale arasında 28.600 dan fazla okuma ile 7. sırada yer aldı.

"ResearchGate COVID-19 Community'de, En fazla okunan 10 makalede Varız"

Dr. Öğretim Üyesi Said Nadeem, ResearchGate COVID-19 Community'de en çok okunan on makale arasında yedinci sırada bulunmanın gurur verici olduğunu belirterek, daha çok kişiye ulaşmak adına makalenin indirilmesinin ve okunabilirliğinin artmasının önemli olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA