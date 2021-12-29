Köşk MYO'da Teknolojik Bağımlılık Hakkında Bilgilendirme Yapıldı - Haberler
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Köşk MYO'da Teknolojik Bağımlılık Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Köşk MYO'da Teknolojik Bağımlılık Hakkında Bilgilendirme Yapıldı
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Köşk MYO'da Teknolojik Bağımlılık Hakkında Bilgilendirme Yapıldı Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Teknolojik Bağımlılık" konulu bilgilendirme toplantısı, 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti.

Köşk MYO'da Teknolojik Bağımlılık Hakkında Bilgilendirme Yapıldı Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Teknolojik Bağımlılık" konulu bilgilendirme toplantısı, 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül eşliğinde yaklaşık 30 öğrencinin teknolojik bağımlılık hakkında video gösterimini izlediği programda, bilimsel çalışmalar ele alındı. Teknolojiye bağımlı olmayan bireylerin öneminin vurgulandığı program, öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül'e teşekkür etmesi ile sona erdi.

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