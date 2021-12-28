Köşk MYO'da 'Almanya'daki Gıda Mühendisliği Eğitim Sistemi' Semineri Verildi
Köşk MYO'da 'Almanya'daki Gıda Mühendisliği Eğitim Sistemi' Semineri Verildi Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Almanya'daki Üniversitelerdeki Gıda Mühendisliği Eğitim Sistemi" adlı seminer, 22 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşti.
Köşk MYO'da ' Almanya'daki Gıda Mühendisliği Eğitim Sistemi' Semineri Verildi Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen " Almanya'daki Üniversitelerdeki Gıda Mühendisliği Eğitim Sistemi" adlı seminer, 22 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşti.
Gıda Teknojisi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen seminerde, Berliner Hochschule Für Technik Berlin BHT Üniversitesi Gıda Bilimi Teknolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapan Gıda Mühendisi Mukaddes Kaya konuşmacı olarak yer aldı.
Gıda Mühendisi Mukaddes Kaya seminerde, Almanya'daki üniversite sistemi, ders devam zorunluluğu, ders geçme notu, ders uygulamaları, Alman Devletinin okuyan öğrencilere destekleri, alınan destek tutarlarının geri ödenme durumları ve yurtları hakkında bilgi verdi.
İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen seminerde, Mukaddes Kaya'nın öğrencilerin sorularını yanıtlanmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül ve öğrenciler Kaya'ya teşekkürlerini iletti.
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