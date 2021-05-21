Köşk Gençlik Merkezi'nde sona gelindi
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Köşk Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

Köşk Gençlik Merkezi'nde sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden Köşk Gençlik Merkezi binasının yaz aylarında hizmete girmesinin planlandığı bildirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden Köşk Gençlik Merkezi binasının yaz aylarında hizmete girmesinin planlandığı bildirildi.

Çevre düzenleme çalışmaları devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Köşk'ümüze sosyal, kültürel ve spor alanında ivme kazandıracak projeler için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Serdaroğlu mahallemizde yapımına başlanan Gençlik Merkezimizin inşasında sona gelindi. Kaba inşaatını tamamladığımız Merkezimizin, çevre düzenlemesini yaparak yaz içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gençlik Merkezimiz; gençlerimize spor, sanat anlamında büyük katma değer sağlayacak. Bu sayede hayatlarında yeni bir alan oluşturmuş olacağız ve Sporun sosyal ve fiziksel etkileriyle birlikte bağımlılık, kötü alışkanlıklar gibi olumsuzluklardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Gençlere verdiğimiz değeri, zaman içerinde sunacağımız yatırımlarla göstermeye devam edeceğiz. Her şey Köşkümüz için" diye konuştu. - AYDIN

Köşk Gençlik Merkezi'nde sona gelindi
Köşk Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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