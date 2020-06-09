Köşk Esnaf Odası'ndan 'Yerel esnafa sahip çık' kampanyası
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Köşk Esnaf Odası'ndan 'Yerel esnafa sahip çık' kampanyası

Aydın'ın Köşk ilçesinde Esnaf Odası tarafından 'yerel esnafa sahip çık kampanyası' başlatıldı.

Köşk Esnaf Odası'ndan 'Yerel esnafa sahip çık' kampanyası
09.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:10

Aydın'ın Köşk ilçesinde Esnaf Odası tarafından 'yerel esnafa sahip çık kampanyası' başlatıldı. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte yerel esnafın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Köşk Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ergücü, "Kara günlerde yanınızda olan yerel esnafımıza sahip çıkmalıyız. Bir ekmeği bile veresiye alamadığınız zincir marketlere karşı ayakta kalmaya çalışan yerel esnaf, yok olursa bu toplumun gelenek ve göreneği ile birçok değeri de yok olur" diye konuştu.

"Bu millet yaşadığı tüm krizleri yerel esnafı ile aşmıştır"

Türkiye'de tarihten bu yana yaşanan pek çok sıkıntının yerel esnaf ile çözüldüğünün unutulmaması gerektiğini hatırlatan Köşk Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ergücü, bugün modernleşme gibi gösterilen ve her geçen gün en ücra köşelere kadar şubeleri açılan zincir marketlerin aslında modernleşme değil bizim değerlerimizi yok eden olumsuz bir gelişme olduğunu söyledi. Ergücü, "Maalesef her şeyin para olarak görüldüğü bir anlayışa doğru hızla yol alıyoruz. Ancak kimse yaklaşan tehlikenin farkında değil. Bugün veresiye bir ekmek dahi alamadığımız zincir marketlere karşı kara gün dostu bakkallar adeta ayakta kalma mücadelesi veriyor. Şu anda iyi bir gelişme imiş gibi gösterilen ve mahallemize açıldığında sevindiğimiz zincir marketler yarın bizi bir ekmeğe muhtaç edecek. Bugüne kadar yaşanan pek çok krizde, bu halk yerel esnafın ve mahalle bakkalının desteği ile ayakta kalmıştır. Ancak bugün yerel esnaf zincir marketlere karşı adeta yok edilmeye çalışılıyor. Bu nedenle halkımızın zor günlerinde, veresiye ekmek alabildiği, düğününde cenazesinde yanında gördüğü hatta evinin anahtarını teslim ettiği yerel esnafını terk etmemesini tavsiye ediyoruz. Aksi halde yarın cüzdanınızı evde unutsanız bile eve dönerken bir ekmek dahi alabileceğiniz esnaf kalmayacak" diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan pek çok krizde yerel esnafın halka sahip çıktığını son yaşanan Korona virüs salgınında ise en çok mağduriyet yaşayan kesimlerin başında esnaf ve sanatkarların geldiğini belirten Köşk Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ergücü, "Normalleşme sürecine girdik ama esnafımız da bu süreçte ciddi mağduriyet yaşadı. İlçe Esnaf Odası olarak biz, kepenk kapatmak zorunda kalan 200 civarında esnafımıza elimizden geldiğince destek verdik. Ancak bu süreçte en büyük desteği halkımızdan yerel esnafına sahip çıkarak vermesini bekliyoruz" diyerek vatandaşların zor günlerinde ve parası olmadığında kiminle alışveriş yapıyorsa bu günlerde de aynı kişilerle alışveriş yapmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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