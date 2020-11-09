Köşk Belediye Başkanı Güler'in 10 Kasım mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köşk Belediye Başkanı Güler'in 10 Kasım mesajı

09.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:45
Köşk Belediye Başkanı Güler'in 10 Kasım mesajı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Güler mesajında; "10 Kasım, milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. 10 Kasım; bir milletin topyekün istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde azmi ve cesaretiyle liderliğini yapan, düşmanların yurdumuzdan temizlenmesine öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın, bir kez daha anlamanın günüdür. Büyük önder Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, aziz milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Türk milletine kendi kendini yönetme hakkını ve kendi kaderini tayin etme imkanını veren büyük Önder'in yine milletinin refah ve huzuru için bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Gazi'nin hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Atatürk, yapmış olduğu işler ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin kalbinde büyük bir lider ve devlet adamı olmuştur. Genç nesillere emanet ettiği ve 'En büyük eserim' diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dahilinde varlığını devam ettirmektedir. Gelecek nesillerimizin de aynı şuur ve inançla ve de bilinçle bu kutsal emaneti bizden büyük bir onurla devralacaklarına, cumhuriyetimizi çok daha müreffeh bir devlet haline getireceklerine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal ve istikbal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den 10 Kasım mesajı
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den 10 Kasım mesajı
Son dakika haber: Kaymakam Ünal'ın 10 Kasım mesajı
Son dakika haber: Kaymakam Ünal'ın 10 Kasım mesajı
Vali İnci Sezer Becel'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü mesajı
Vali İnci Sezer Becel'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Kamala Harris Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Yıldız Tilbe Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Instagram Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köşk Belediye Başkanı Güler'in 10 Kasım mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 15:46:47. #1.15#
title