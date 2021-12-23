Köşk ASHİ 2021 yılının en başarılı istasyonu oldu

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (ASHİ) Yılsonu Değerlendirme Toplantısı istasyon sorumlularının da katılımı ile gerçekleştirilirken, Köşk ASHİ 2021 yılında Aydın'ın en başarılı istasyonu oldu.

2021 yılının ildeki en başarılı 3 istasyonun belirlendiği toplantıda 2021 yılı verileri değerlendirildi. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını değerlendirmek için 9 parametrenin kullanıldığı başarı sıralamasında 1'inci Köşk ASHİ, 2'inci Kuşadası 1 ASHİ, 3'üncü Didim 2'Nolu ASHİ personeline başarı belgeleri verildi. Genel anlamda pandemi döneminde tüm istasyonların büyük bir özveriyle görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği değinilirken acil sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması çalışan memnuniyetinin geliştirilmesi daha kaliteli hizmet sunulabilmesi adına 2022 yılının ilk çeyreğinde planlanan hedefler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca 22 Aralık Paramedikler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Leman Özlem Özaslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Burak Görür'ün katılımlarıyla günün hatırasına pasta kesildi. - AYDIN