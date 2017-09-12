Koshim Kütüphanesi, 15 Bin Kitapla Hizmet Veriyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde 15 bin kitapla hizmet verdiklerini bildirdi.



Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, KOSHİM çatısı altında 15 binlik zengin kitap arşiviyle hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi'nin, 7'den 70'e herkese hitap ettiğini belirtti.



Kütüphanede 10 ay gibi kısa bir sürede 3 bin 500 kişiye kitap verildiğini aktaran Böcek, şunları kaydetti:



"Üyeler 20 gün içinde geri getirmek şartıyla diledikleri kitabı ücretsiz alabiliyor. Kütüphane otomasyon sistemiyle internet ortamından da okurlara kitap arşivini açan Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, Dünya ve Türk Edebiyatı, tarih, psikoloji, ekonomi, siyaset, din ve çeşitli araştırma konularında zengin kitap arşiviyle bölge halkına hizmet veriyor. Ayrıca Atatürk gibi yakın tarihimize yön vermiş isimlerinde kitapları yine kütüphanede geniş şekilde yer alıyor."



Kütüphanede yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıkların tamamladığını vurgulayan Böcek, kütüphanenin güncel ve zengin kitap arşiviyle yeni eğitim yılında öğrencilerin hizmetinde olduğunu kaydetti.



Amaçlarının ferah ve modern bir ortamda gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Böcek, şu ana kadar 900 üye sayısına ulaştıklarını bildirdi.



Böcek, özellikle öğrencilerin sıkça kullandığı KOSHİM Kütüphanesinin tüm Antalyalılara açık olduğuna dikkat çekti.