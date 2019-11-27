27.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:13

KOSGEB Uuygulamalı girişimcilik eğitimi sertifika töreni Foça'da Yapıldı

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce; İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Hizmet Merkezi ve İşkur Çiğli Hizmet Merkezi iş birliğiyle beraber hükümlülere tahiliye sonrası iş imkanı sağlamak ve topluma kazandırmak amacı ile verilen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini 150 hükümlü başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.Düzenlenen etkinliğe İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Foça Kaymakamı Ali Çetin, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, Foça Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tarık Canbaba, İzmir Cumhuriyet Savcısı Cihan Yıldız, İŞKUR Çiğli Hizmet Merkezi Müdür Vekili Bahrettin HASRET, İZİD Foça temsilcisi Tülin Özkan , Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve hükümlüler katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sırası ile Kurum Müdürü Murat Yılmaz, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre konuşmaları etkinlik program sonunda misafirlerin katılımı ile gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu.

Kurum Müdürü Murat Yılmaz yaptığı açılış konuşmasında " Hükümlülerimizin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen çeşitli eğitimlerden bir tanesi olan uygulamalı girişimcilik eğitiminin tahliye sonrası sosyal adaptasyonlarını artırıcı bir etki yaratacağına inanıyorum. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan hükümlülerimizin aldığı bu eğitimle tahliye sonrası iyi bir başlangıç yapacağına inanıyorum. Kurumumuzda cezalarını tamamlamakta olan hükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılma, mesleki eğitim, öğretim ve gelişimleri için elimden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğime özellikle belirtmek isterim. Bu eğitimlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara ve personelime teşekkür ederim" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre yaptığı konuşmasında "Adalet Bakanlığının son 10 yıl içerisinde infaz rejiminde yaptığı değişiklikle rehabilite edici infaz rejimine geçmiş bulunmaktadır. Uzun zaman sonra kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası ve diğer paydaşlar ile bu tarz projelerin gerçekleştiriliyor olması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Bu gibi projeler, yeni geliştirilen infaz rejiminin de yerleştiğini ve kabul edildiğini göstermektedir. Bu bizi mutlu ettiği gibi bundan asıl faydalanacak olan hükümlü arkadaşlardır. Sertifika alan arkadaşlara tahliyeleri sonrasında kuracakları yeni yaşamlarında başarı ve mutluluklar dileyerek tebrik ederim. Ayrıca proje paydaşı tüm kurumlarımızı da teşekkür ederim" dedi.

İZİD başkanı Feyyaz Sungur Yaptığı açıklamada" Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlayarak, Ulusal ve Uluslar arası verilen desteklerin kullanımını arttırmak,ekonomik ve kültürel zenginliğimizi yükseltmek, yol gösterici ve destekleyici görevlerde bulunmanınana hedef noktaları olduğunu belirtti. 2019 Ocak ayında İZİD Akademi Birimini kurduklarını ve bu birim ile İZİD Bünyesinde çok çeşitli eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini açıkladı. Bu eğitim faaliyetlerinin başında Girişimcilik Eğitimlerinin geldiğini bildirdi. Ayrıca Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Cezaevlerinde mahkumların tahliye sonrası istihdamlarına katkıda bulunacak projeleriilgili devlet kurumlarının onaylarına sunduklarını belirtti. "

Ayrıca KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Cezaevinden tahliyesi yaklaşan kadın ve erkek mahkumlara, öğrencilere, iş kurmak isteyenlere ve kadınlara İZİD Karşıyaka'da, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerinde verilmeye devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler