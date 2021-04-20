KOSGEB spor ve eğlence eğitim kurslarına da destek verecek
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KOSGEB spor ve eğlence eğitim kurslarına da destek verecek

KOSGEB spor ve eğlence eğitim kurslarına da destek verecek
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen hizmet ve desteklere spor ve eğlence eğitim kursları da eklendi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen hizmet ve desteklere spor ve eğlence eğitim kursları da eklendi.

"KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB tarafından verilen hizmetler ve desteklerden yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), temel, orta ve yükseköğretimde verilen eğitimler haricindeki spor ve eğlence eğitim kursları da (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga ve benzeri eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri) dahil edildi.

Ayrıca verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor alanında faaliyet gösteren KOBİ'lere; kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri, müzelerin faaliyetleri tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetleri, spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf ve benzeri sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, ve benzeri tesisleri), form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni gibi sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetleri (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi ve benzeri), diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri) alanları da dahil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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