KOSGEB, kredi faiz oranlarını düşürdü
KOSGEB Başkanı Uzkurt, "KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni destek programı geliştiren KOSGEB, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını 175 baz puan aşağı yönlü revize etti" dedi.
24.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:59
KOSGEB Başkanı Uzkurt, "KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni destek programı geliştiren KOSGEB, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını 175 baz puan aşağı yönlü revize etti" dedi.
Kaynak: Dunya.com