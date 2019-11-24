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KOSGEB, kredi faiz oranlarını düşürdü

KOSGEB Başkanı Uzkurt, "KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni destek programı geliştiren KOSGEB, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını 175 baz puan aşağı yönlü revize etti" dedi.

24.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:59
KOSGEB, kredi faiz oranlarını düşürdü

KOSGEB Başkanı Uzkurt, "KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni destek programı geliştiren KOSGEB, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını 175 baz puan aşağı yönlü revize etti" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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