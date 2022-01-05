KOSGEB'in işletmelere destek programı için başvurular başladı

HAKKARİ (AA) - KOSGEB Hakkari İl Müdürlüğünün mikro ve küçük işletmelere yönelik destek programı başvurusu başladı.

KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür, yaptığı açıklamada, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında faizsiz ve geri ödemeli destekler için başvuruların başladığını söyledi.

Destek Programı'nın başvuru şartlarında daha fazla işletmenin yararlanmasını amaçladıklarını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Projenin amacı imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgınının yoğun olduğu diğer sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecekler. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecektir."

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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