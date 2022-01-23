KOSGEB'in hızlı destek programına başvurular devam ediyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOSGEB'in hızlı destek programına başvurular devam ediyor

KOSGEB'in hızlı destek programına başvurular devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü, destek programına başvuruların devam ettiğini ve 31 Mart 2022 tarihinde başvuru süresinin son bulacağını hatırlattı.

DÜZCE (İHA) - KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü, destek programına başvuruların devam ettiğini ve 31 Mart 2022 tarihinde başvuru süresinin son bulacağını hatırlattı.

KOSGEB tarafından pandemi sürecinde zorluk çeken esnafa "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" adı altında destek verilecek. KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da başvuruların devam ettiği ve 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla başvuruların son bulacağı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada desteğin amacı hakkında bilgiler de verilerek, "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

İstihdam, 31 Mart, Düzce, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title