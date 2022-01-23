KOSGEB'in hızlı destek programına başvurular devam ediyor

DÜZCE (İHA) - KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü, destek programına başvuruların devam ettiğini ve 31 Mart 2022 tarihinde başvuru süresinin son bulacağını hatırlattı.

KOSGEB tarafından pandemi sürecinde zorluk çeken esnafa "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" adı altında destek verilecek. KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da başvuruların devam ettiği ve 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla başvuruların son bulacağı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada desteğin amacı hakkında bilgiler de verilerek, "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

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