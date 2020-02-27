: KOSGEB ile Azerbaycanlı muadili KOBİA arasında eylem planı protokolü imzalandı

27.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:20

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) arasında eylem planı protokolü imzalandı.

Protokole, Bakü'de temaslarda bulunan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile KOBİA Başkanı Orhan Memmedov imza attı.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Şubat'ta Bakü'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısında 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi belirlediğini söyledi.

Uzkurt, Azerbaycanlı muadilleri KOBİA ile bu 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi için planlar yaptıklarını belirterek, "Bugün imzaladığımız metinde tarafların gelecek dönemindeki somut adımları neler olacak, üzerlerimize düşenler nelerdir bunu somutlaştırdık. İki ülke KOBİ'lerinin birbirine entegrasyonunu sağlayacağız. İki ülkeye olarak yatırımların artırılması için çalışmalar yapacağız. Özellikle Türk firmalarının Azerbaycanlı şirketlerle birlikte bu ülke üzerinden Asya pazarlarına, Azerbaycan şirketlerinin de Türk şirketleriyle birlikte Türkiye üzerinden Avrupa ve Afrika pazarlarına açılmasına gayret göstereceğiz. Eğer bu iş birliğini etkin biçimde gerçekleştirebilirsek iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesiyle birlikte bölgesel olarak da çok dominant bir rol üstleneceğini düşünüyoruz." dedi.

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov da KOSGEB'in küçük ve orta ölçekli işletmelere destek hususunda büyük tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeden faydalanmak istediklerini belirtti.

Memmedov, KOSGEB'le imzaladıkları eylem planının Azerbaycan ve Türkiye arasında ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Türk ve Azerbaycanlı KOBİ yetkilileri Ziraat Bank Azerbaycan'da buluştu

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, Ziraat Bank Azerbaycan Baş ofisinde Azerbaycan'da faaliyet gösteren çeşitli şirket ve bankaların yöneticileri ile bir araya geldi.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci'nin ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Müşaviri Can Memduh Erdem, Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker ile Azerbaycan'daki Türk iş adamı kuruluşlarının yöneticileri de hazır bulundu.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin yapı taşları, sermayenin tabana ve bölgelere yayılmasının en önemli araçları olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin üretimden market rafına kadar süreci yönetebilmesi gerektiğini belirten Demirci, ülke ekonomisinin gelişmesi için KOBİ'lerin desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, KOSGEB Başkanı Uzkurt ile KOBİA Başkanı Memmedov, katılımcıların önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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