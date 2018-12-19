Kosgeb İl Müdürü Livaoğlu: "Girişimcilerimizin Yenilikçi ve İleri Teknoloji Ürünler Üretmelerini...

KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, girişimcilerin yenilikçi ve ileri teknoloji ürünler üretmelerini teşvik ettiklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda (MYO) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri adlı konferans KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu tarafından verildi.

Girişimcilik ve yenilikçilik dersi kapsamında düzenlenen konferansa Çarşamba Ticaret MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hakan Can Altunay, Öğr. Gör. Turgay Yavuzarslan, Öğr. Gör. Mürsel Kan başta olmak üzere öğretim elemanları ve kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı.

MYO bünyesinde bulunan; Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Güvenliği, Sosyal Güvenlik, Banka ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencileri, kısa süre sonra başlayacakları iş hayatında KOSGEB desteklerinden nasıl yararlanacaklarını en yetkili kişiden öğrenme fırsatı yakaladı.

Konferansta KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Yeni Girişimci Programı kapsamında; Geleneksel Girişimci Programı, İleri Girişimci Programı ve diğer KOSGEB destekleri hakkında bilgiler verdi.

Nebahat Livaoğlu, "Geleneksel Girişimci Programlarında hedef, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir. İleri Girişimci Programı ise hedef, yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılmasıdır. KOSGEB bu programlar kapsamında istihdam desteği kapsamında kuruluş ve performans desteği vermektedir. Programa, Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir" dedi.

Livaoğlu, KOSGEB'in ileri teknolojiye yönelik desteklerinin yurt dışından alınan hammaddelerin Türkiye'de üretilmesini teşvik etmek olduğunu vurguladı. Livaoğlu ayrıca kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade etti. Konferans, Nebahat Livaoğlu'nun öğrencilerin KOSGEB destekleri hakkındaki sorularını cevaplamasıyla devam etti.

Konferans Çarşamba Ticaret MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir'in, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu'na fidan sertifikası takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA