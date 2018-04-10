Kosgeb Girişimcilik Kursu Nisan Ayı Eğitimi Başladı

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen Nisan ayı "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" başladı.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 30 girişimci adayının katılımıyla 12 Nisan'da sona erecek. İş kurmak isteyen girişimci adaylarının uygulamalı girişimcilik eğitimleri sonunda sunacakları projenin KOSGEB tarafından onaylanması halinde 50 bin liraya kadar hibe desteği ve 100 bin liraya kadar da kredi desteği verilebilecek.

Samandağ Yeni Çarşı Salonu'ndaki eğitimler, KOBİ Danışmanı ve Girişimcilik eğitmeni Tansel Öter tarafından veriliyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, yaptığı açıklamada, bugüne kadar bin kişinin üstünde girişimci adayına girişimcilik belgesi verdiklerini belirterek, "Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve günümüz şartlarında rekabet edebilen girişimcilerin oluşması için çalışmalarımız devam ediyor"dedi.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında bilgi verileceği bildirildi. - HATAY