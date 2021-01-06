KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek
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KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek

06.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:32
KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB'in geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek. Böylelikle, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.

Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartları kabul eden Teknik Kurul üyelerine ayda 2'den fazla, yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödenecek.

TSE'de özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, ilgili mevzuat kapsamında vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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