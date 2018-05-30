Kosgeb Destek Programlarında "Elektronik" Dönem

Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) destek programları kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamdan alınabilecek.

Kurumun "KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB destek programlarının başvuru ve bildirim süreçlerinde tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamdan edinilebilecek.