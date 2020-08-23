KOSGEB desteğiyle tasarladığı "Tarla Faresi"ne yerli yatırımcı bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOSGEB desteğiyle tasarladığı "Tarla Faresi"ne yerli yatırımcı bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan girişimci Ali Sarı, KOSGEB desteğiyle atölyesinde tasarlayarak patentini aldığı "Tarla Faresi" ismini verdiği tarım aracının üretimini yaygınlaştırmak için yerli yatırımcılardan destek bekliyor.

KOSGEB desteğiyle tasarladığı
23.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:04

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan girişimci Ali Sarı, KOSGEB desteğiyle atölyesinde tasarlayarak patentini aldığı "Tarla Faresi" ismini verdiği tarım aracının üretimini yaygınlaştırmak için yerli yatırımcılardan destek bekliyor.

İnşaat mühendisi olan ve bu sektörde ilçede faaliyetlerini sürdüren Sarı, babasından kalma fındık bahçelerinde hasat yaparken zorlanınca bir araç geliştirmeye karar verdi.

Evinde aracın görünümünün ve özelliklerinin planını yapan Sarı, uzun bir süre tasarımla ilgili çeşitli projeler geliştirdi.

Deneme yanılma yöntemiyle yıllardır hayalini kurduğu ve fındık üreticisinin işini kolaylaştırmayı amaçladığı tarım aracı için atölyesinde Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Sarı, KOSGEB desteği almaya hak kazandı.

Sarı, uzun süren çalışma ve denemelerinin ardından hayal ettiği düzeye getirdiği tarım aracına "Tarla Faresi" ismini verdi.

"Pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının benzeri olan fakat işlevsel anlamda, tarla sürme, fındık toplama, ot biçme, gübre atma, ilaçlama gibi özelliklere de sahip olan "Tarla Faresi", günlük hayatta da kullanılabiliyor.

"Aracın birçok işlevi yerine getirme özelliği var"

Ali Sarı, AA muhabirine, aracın tasarım aşamasının üretimden daha uzun sürdüğünü söyledi.

Tarım aracının her türlü zorlu arazide çalışabildiğini belirten Sarı, "Normal şartlarda yüzde 60 eğimli bir arazide tırmanma işlemi yapabiliyor. Belden kırmalı bir sistem var. Sağa ve sola 22,5 derece yatma özelliği var. Toplamda 45 derece yatay eğimli arazilerde yan gidebiliyor. Bildiğimiz 'pat pat'ı bir araca çevirdik. Bu araca da hangi işi yapmak istiyorsanız uygun aparatı takıyorsunuz. Arazide rahatça gezebiliyorsunuz." diye konuştu.

Sarı, aracın yerine getirebildiği işlevleri ise "Fındık toplamanın yanı sıra tırpan yapabiliyor ve arazideki otları uzaklaştırıyor. Aracın bir diğer özelliği de ilaçlama yapabilmesi. Ayrıca çapalama, gübreleme özellikleri de var." dedi.

"Katar ve İngiltere'den teklif aldı"

Sarı, "Tarla Faresi" adını verdiği aracın üretimini yaygınlaştırmak için yerli üreticilerden destek beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu işi yürütebilecek ortak yerli yatırımcı arıyorum. Çiftçiye olan katkısının yanı sıra ülkemize de bir katma değeri olacağını düşünüyorum. Aracımızı tasarladığımız süreçte projeyi yakından takip eden yurt dışı firmaları oldu. Katar, İngiltere gibi ülkeler bize teklif mektubu gönderdi. Bazı şirketler projeyi tam almak istedi, bazıları ise farklı tekliflerle geldi. Ancak ben projemizin yurt içinde kalarak ülkemize katkı sağlamasını istiyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Magazin
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz Güncel
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Adanalı ustadan kebaba yeni yorum Suşi Kebabı
Adanalı ustadan kebaba yeni yorum Suşi Kebabı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Onur Saylak Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Milli Ankara Giresun
Şu an buradasınız: KOSGEB desteğiyle tasarladığı "Tarla Faresi"ne yerli yatırımcı bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 11:37:18. #1.14#
title