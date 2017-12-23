Kosgeb Desteğiyle Makineli Nakışa Başladı

Siirt'te yaşayan Sevim Güzel, el emeğiyle yaptığı yöresel ürünleri artık KOSGEB desteğiyle aldığı makinesi ile üretecek.



İki çocuk annesi Güzel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) verdiği destekle aldığı makinesi ile seri üretime geçti.



KOSGEB'den girişimcilik belgesi aldıktan sonra eşiyle beraber iş yeri açtığını dile getiren Güzel, "Eşim parçaları dokuyor sonra birlikte burada ürünlerin işlemesini yapıyoruz. Siirt'te çok eskiden tezgahta üretilen battaniyeyi biz şimdi kolay bir şekilde makinede işliyoruz. Daha pratik oluyor. Battaniyeleri tüm illere dağıtıyoruz." dedi.



KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, Siirt'in yerel bir ürünü olan battaniye, seccade gibi ürünleri elle nakışı ile değil de makine nakışı ile yapma talebini değerlendirerek projeye destek olduklarını söyledi.