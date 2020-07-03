KOSGEB desteğiyle kurduğu imalathanesinde "mor yufka" üretmeye başladı
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KOSGEB desteğiyle kurduğu imalathanesinde "mor yufka" üretmeye başladı

Edirne'de yaşayan ev hanımı Ebru Sakin (39), KOSGEB desteğiyle yufka imalathanesinde, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor yufka" üretmeye başladı.

03.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:46

Edirne'de yaşayan ev hanımı Ebru Sakin (39), KOSGEB desteğiyle yufka imalathanesinde, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor yufka" üretmeye başladı.

Devlet desteğiyle kurduğu iş yerinde 3 kişiyi istihdam eden Sakin, tüketicilere sağlıklı ve değişik ürün sunmak amacıyla mor yufka üretmeye başladığını söyledi.

Sakin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "mor miks" maddesi kullanılarak mor ekmek ve mor simit yapıldığını ifade ederek, yaptıkları denemeler sonucunda mor yufka üretmeyi başardıklarını ifade etti.

"Mor misk"in böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini sebze ve meyvelerin pigmentlerinden elde edilen bir bileşen olduğunu dile getiren Sakin, "mor miks" kullanılarak yapılan ürünlerin sağlıklı olduğunu savundu.

Mor yufkadan mor börek ve mor gözleme gibi el yapımı yiyeceklerini yapılabildiğini dile getiren Sakin, "Mor ekmek ve mor simide olan ilgiden sonra mor yufka üretmeye başladık. Tüketicilere sağlıklı ürünler sunmaya çalışıyoruz. Güzel bir ilgi de var. Bilmeyen müşteriler ilk gördüklerinde şaşırıyorlar, nasıl mor olur diye, ancak denedikten sonra farkı anlıyorlar." diye konuştu.

Müşterilerden Ogün Öznarçiçeği de "mor miks" kullanılarak yapılan ürünlerin sağlık açısından faydalarını bildiğinden dolayı mor yufka aldıklarını söyledi.

KOSGEB desteğiyle kurduğu imalathanesinde 'mor yufka' üretmeye başladı

Kaynak: AA

Manşet

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