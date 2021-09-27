KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta yaşayan Hayal Erkan'ın (40) eşi Abdi Erkan (40), kömür ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonrası çalışamaz duruma geldi. 5 çocuklu ailenin bütün yükü üzerine kalan Hayal Erkan, ilkel yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp, satarak geçimlerini sağlamaya başladı. KOSGEB'in hibe desteğiyle 3 makine alan Erkan, eşiyle beraber Türkiye'nin birçok kentine ve Irak'a menengiç kahvesi göndermeye başladı.

Şırnaklı 5 çocuk annesi Hayal Erkan, eşi Abdi Erkan'ın 2017 yılında kömür ocağında kaza geçirip, çalışamaz duruma gelmesinden sonra ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Hayal Erkan, oturdukları ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu Balveren beldesinde yapacak iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girmeye karar verdi. Evde ilkel yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, işini büyütmeye karar verdi. İş yeri kiralayan ve KOSGEB'e başvuran Erkan, yüzde 90 hibe desteğiyle 3 makine alarak, seri üretime başladı. Eşini de yanına alan Erkan, şimdi İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra Irak'a menengiç kahvelerinden gönderiyor. Erkan'ın şimdiki hedefi, işi daha da büyüterek, beldede istihdama katkı sağlamak.

Maden ocağında geçirdiği kaza sonrası evin büyün yükünün eşinin omuzlarına kaldığını anlatan Abdi Erkan ise "Ben iyileşince pazarlama işi bana kaldı. Eşim de üretimini yapıyordu. İlk önce arkadaşlarıma dağıttım, tanıtım amaçlı. Biz küçük makine ile iş yapıyorduk sonra makine küçük olunca daha büyük makine almak için KOSGEB'e başvurduk. KOSGEB'te bize destek verdi. Şu anda onların sayesinde işimizi büyütüyoruz ve daha da büyütmeye çalışıyoruz" dedi.