KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

İZMİR'de yaşayan yüksek kimya mühendisi 2 çocuk annesi Bilge Altınmakas Özgenoğlu (32), KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde, internet üzerinden şarküteri ürünleri satarak, işinin patronu oldu. Birçok firmaya sandviç ve unlu mamuller hazırlayan Özgenoğlu, kadın istihdamına da katkı sağlıyor.

Yüksek kimya mühendisi Bilge Altınmakas Özgenoğlu, 2015 yılında gıda hijyen uzmanı olarak çalıştığı firmadan ayrılarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kendi firmasını kurdu. İnternet sitesi üzerinden şarküteri ürünleri satan Özgenoğlu, kısa sürede işlerini büyüterek, online mağazasını İzmir Bornova'ya açtı. Her şeyin KOSGEB desteğiyle başladığını ifade eden Özgenoğlu, "2015 yılında bir önceki işimden ayrılırken tek amacım kendi markamı kurmaktı. KOSGEB desteğiyle başladım. 2015 yılının sonlarına doğru anlaştığım kafe ve restoranların talebi üzerine unlu mamul paketleme ve sandviç üretip, e- ticaret sitesiyle satmaya başladım. Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen 'She Means Business Projesi' kapsamında 20 başarılı girişimci kadın arasına seçildim. Ayrıca, yaptığımız ürünlerimiz ve markamızla da 2016 yılında Anadolu Markaları kategorisinde birinci olduk. Kısa süre içerisinde de Bilge Çiftliği'ni internetten gerçek hayata taşıyarak, Bornova'ya kendi iş yerimizi açtık. Şarküteri kafe mağazamızda perakende olarak hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

KADIN İSTİHDAMI SAĞLIYOR

Çalışanlarının çoğunlukla kadın olduğunu ve yalnızca sevkiyat kısmında erkek çalışanı bulunduğunu ifade eden Özgenoğlu, "2015 yılından bu yana ağırlıklı olarak kadın personelle çalışıyoruz. Sevkiyat kısımlarında erkek personelimiz bulunuyor ama çoğunlukla kadın çalışan tercih ediyoruz. Kadın girişimciyiz, bir kadın işletmesiyiz aynı zamanda da kadınlara öncelik veriyoruz. Yakın zamanda, hazırladığımız sandviçlerin ekmeklerini kendimiz üretmeye başladık. Bizim için çok güzel bir girişim oldu. Her anlamda ekmeğinden kendi iç malzemesine kadar kendimiz hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.Kendisi gibi hayalleri olan ve girişimci olmak isteyen kadınların da gerçekçi olması gerektiğini ifade eden Özgenoğlu, "Eğer başarılı olmak istiyorsanız pek çok şeyi sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Ben bunu sağladım. Şirketi açtığımız günden bu yana dezavantajlı günleri hep avantaja çevirdim. Benim gibi olmak isteyenlere tavsiyelerim; işlerine hakim olsun, samimi olsunlar. Bilgi sahibi ve gerçekçi olsunlar. Ben bu zamana kadar her müşterimle gerçekçi konuştum, yapacaklarımı ve yapamayacaklarımı bilerek masaya oturdum. Gerçekçi ve samimi olmak bana hep artı puan getirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı