KOSGEB desteğiyle girişimci oldu 5 kadına iş imkanı sundu

26.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:08

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Fatma Sağlam, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle yufka ve yöresel unlu mamuller atölyesi açarak girişimci oldu.

İlçede yaşayan iki çocuk annesi 33 yaşındaki Fatma Sağlam, aile bütçesine katkı sağlamak için iş arayışına girdi. KOSGEB'in girişimcilik kurslarından haberdar olan Sağlam, 7 yıl önce kursa katılarak girişimcilik belgesi aldı.

Daha sonra KOSGEB'e başvuran Sağlam, bir kısmı hibe olmak üzere 20 bin lira destek alarak yufka ve yöresel unlu mamuller atölyesi açtı.

İşini başarıyla sürdüren ve 5 kadına iş imkanı sunan Sağlam, AA muhabirine, asgari ücretle çalışan eşinin maaşıyla geçinmekte zorluk çekince iş arayışına girdiğini söyledi.

Evlenmeden önce babasına ait iş yerinde zaman zaman çalıştığını, bundan dolayı ticarete yatkınlığı bulunduğunu belirten Sağlam, "Araştırdık, ilçemizde yufka imalatı yapan yer yoktu. Bu iş fikrine yoğunlaştık. Eşimin ve ailemizin desteğiyle makineleri alarak iş yerini kurduk. 'Hanımeli' adıyla markamızı oluşturduk." dedi.

Sağlam, 250 metrekarelik iş yerinde 5 kadına da iş imkanı sunduklarını dile getirerek, kısıtlı imkanlarla başladığı işte güzel şeyler yaptığını kaydetti.

İş yerinde yufkanın yanı sıra yöresel erişte, çorbalık makarna, mantı, tarhana, baklava da üretildiğini yaptığını aktaran Sağlam, müşterilerin talepleri doğrultusunda ürünlerini geliştirdiklerine işaret etti.

"Hayatımıza mutluluk katıyoruz"

Sağlam, her geçen gün işlerini büyüttüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir kadın isterse hayatta her şeyi başarır. İşimi severek yapıyorum. Benim gibi evde oturmaktan sıkılan ya da bu işi yapmak isteyen kadınlara da kapımı açtım. Beraber çalışıyoruz. Hayatımıza mutluluk katıyoruz. Yaptığımız ürünleri genellikle eşim pazarlıyor. Başta Samsun olmak üzere Ankara, Amasya, Çorum gibi illerdeki marketlere de ürün veriyoruz."

Güvenlik görevlisi Emrullah Sağlam da eşinin girişimciliği ile iş yeri sahibi olduklarını, birlikte çalışıp işlerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA