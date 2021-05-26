KOSGEB desteğiyle girişim yapan Aydınlı öğretim görevlisi, iş güvenliği için yazılımı geliştirdi

Aydın'da öğretim görevlisi Şinasi Yaylagül, KOSGEB desteğiyle iş kazaları ve öncesinde oluşabilecek ihmallerin önüne geçmeyi hedefleyen "İş güvenliği dijital asistan uygulaması" yazılımını geliştirdi.

Aydın'da öğretim görevlisi Şinasi Yaylagül, KOSGEB desteğiyle iş kazaları ve öncesinde oluşabilecek ihmallerin önüne geçmeyi hedefleyen "İş güvenliği dijital asistan uygulaması" yazılımını geliştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şinasi Yaylagül, KOSGEB'den aldığı 280 bin liralık destekle Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme (ADÜ Teknokent) bünyesinde bir yazılım firması kurdu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş yerlerinde çeşitli açıklar olduğunu fark eden Yaylagül, bu konuda bir yazılım geliştirmeye karar verdi.

Yaylagül, yaklaşık 6 ay süren çalışmayla iş kazaları ve öncesinde oluşabilecek ihmallerin önüne geçecek "İş güvenliği dijital asistan uygulaması" yazılımını geliştirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Yaylagül, geliştirilen yazılımla, fiziksel ortamda saklanan evrakların dijital ortamda da yedeklendiğini, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki süreçleri iyileştirmeye odaklanan bir yazılım ortaya koyduklarını bildirdi.

Yaylagül, şunları kaydetti:

"Muadillerine göre daha iyi ve 'karar destek sistemi' olarak çalışabilecek yerli bir sistem geliştirmeyi amaçladık. Olası bir iş kazasında kimin suiistimali olduğunu görmüş olacağız. Bu da yasal olarak dayanak olarak kullanabilecek. Yazılım, evrak süreçlerini dijital ortamda depoladığı için burada kimin ihmali olduğuna dair kanıt niteliği taşıyor. Bazı evrakların fiziksel ortamda saklanması gerekiyor. Bununla ilgili bilgilerin de eklenmesiyle ilgili bakanlığın özellikle çok fazla istediği iş sağlığı güvenliği kültürünün iş yerlerinde gelişmesini sağlayacak diye düşünüyoruz. Normalde süreçler işletilirken evraklar bazen kağıt üzerinde düzenleniyor ama gerçekte var olmayan süreçler açığa çıkıyor ya da evrakları sonradan bir ekleme çıkarma yapılabiliyor. Yazılım bununla ilgili bir takım önlemleri geliştirdi. Geçmişe yönelik işlem yapmamız da ya da olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterilmesine de engel oluyor."

ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem de uygulamanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde onay aşamasında olduğunu, uygulamaya yapay zekayı da ekleyerek ülke ekonomisine katma değer sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol