Kosgeb Desteğiyle Dikimevi Açan Girişimcinin Hedefi Ürünlerini Tüm Ülkeye Tanıtmak

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Yasemin Çağur, KOSGEB desteğiyle açtığı dikimevi ile aile bütçesine katkı sağlıyor. Özel günler için kadın kıyafetleri diken genç girişimcinin en büyük hedefi ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak.

Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Yasemin Çağur, evde oturmaktan sıkılarak aile bütçesine katkıda bulunmak için bir dikimevi açmaya karar verdi. Çağur, KOSGEB'den aldığı destekle iş yerini açtı. Çağur'un diktiği kadın kıyafetleri çevresi tarafından büyük beğeni toplamaya başladı. Daha önce çalıştığı İzmir'den de sipariş almaya başlayan Çağur'un en büyük hedefi, yaptığı giysileri tüm Türkiye'ye sunmak.

Yasemin Çağur, yaklaşık 10 yıl İzmir'de çalıştığını anlatarak, "Evlenince memleketime geri geldim. Aileme maddi destek vermek için bu iş yerini açtım. KOSGEB'in destek verdiğini duydum ve başvurdum. Şu an işimizi yapıyoruz. Burada kadın elbisesi dikiyorum. Ne isterseniz, gömlek, pantolon gibi kıyafetler dikiyorum. İzmir'den gelen akrabalarımız siparişlerini veriyor. Dikip siparişlerini onlara veriyorum" dedi.

Yasemin Çağur'un eşi Cihan Çağur da, eşine destek verdiğini ve çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Cihan Çağur, "Ona çalışmalarında destek veriyorum. KOSGEB'in destek verdiğini duyduk ve başvurduk. Eşimin işleri iyi gidiyor. Mahalledeki kadınlar da elbise dikmek için onun yanına geliyor" diye konuştu.

Elbise diktirmeye gelen mahalle sakinleri, Yasemin Çağur'un çok güzel elbise diktiğini ve sadece kendisine sipariş verdiklerini söylediler. - MARDİN

Kaynak: İHA