KOSGEB desteği alan ev kadını, girişimci olup kendi işini kurdu
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KOSGEB desteği alan ev kadını, girişimci olup kendi işini kurdu

11.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:17
KOSGEB desteği alan ev kadını, girişimci olup kendi işini kurdu

NİĞDE'de 2 çocuk annesi, ev kadını Esra Düzgün (34), KOSGEB'den aldığı destek ile kurduğu ahşap atölyesinde 4 kadına istihdam sağlayıp, ayda ortalama 7 bin ürün üretmeye başladı.

NİĞDE'de 2 çocuk annesi, ev kadını Esra Düzgün (34), KOSGEB'den aldığı destek ile kurduğu ahşap atölyesinde 4 kadına istihdam sağlayıp, ayda ortalama 7 bin ürün üretmeye başladı. Eskiden çivi bile çakamazken şimdi Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldığını dile getiren Düzgün, "Her kadının mutlaka bir yeteneği vardır. Bir kadın isterse kesinlikle başarır" dedi.

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi Esra Düzgün, sistem mühendisi eşi Cem Düzgün'ün hobi olarak uğraştığı ahşap tasarım işlerini ticarete dönüştürmeye karar verdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kadın girişimcileri destekleme programına 100 bin TL sermayeli projesini gönderen Düzgün, aldığı 300 bin TL hibe desteğiyle 14 Ocak'ta evinin bir kısmına toplam 400 bin TL yatırım yaparak, gelişmiş cihaz ve aletlerin bulunduğu atölye kurdu. Atölyede masaüstü organizer, kalemlik, saksı standı, çerçeve pano, ofis gereçleri ve hediyelik eşyalar ile kişiye özel ahşap tasarımlar üreten Düzgün, 4 kadına da istihdam sağladı.

'HER KADININ MUTLAKA BİR YETENEĞİ VARDIR'

Ayda ortalama 7 bin ürün imal edip sattığını aktaran Esra Düzgün, ileride işlerini daha da büyüterek bir fabrika kurmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye'deki dijital pazarlarda online satışlar yaptıklarını anlatan Düzgün, "İleride çok daha fazla kişiye istihdam sağlayarak hem kazanmak hem de kazandırmak istiyoruz. Her kadının mutlaka bir yeteneği vardır. Bir kadın isterse kesinlikle başarır. Kadınlarımız eğer aklında yapmak istedikleri iş varsa bunu hemen hayata geçirmeli. Sonuçlarına kendileri de inanamayacaklar. Ben de 'Bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım?' diye kendi kendime soruyordum. Çivi bile çakmayı bilmiyordum. Onlar da istedikten sonra başarabilirler" diye konuştu.


KOSGEB desteği alan ev kadını, girişimci olup kendi işini kurdu
KOSGEB desteği alan ev kadını, girişimci olup kendi işini kurdu
KOSGEB desteği alan ev kadını, girişimci olup kendi işini kurdu
KOSGEB desteği alan ev kadını, girişimci olup kendi işini kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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