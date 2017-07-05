Kosgeb'den Vatandaşlara "Dolandırıcılık" Uyarısı Açıklaması

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB), KOBİ'lere ücretsiz ve aracısız verilen destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olanların "iş takibi" adı altında para alarak yaptığı belirtilerek, "İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.



KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde yer alan "KOSGEB kredilerinde vurgun çarkı" başlıklı haberler sonrası gerekli inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığı vurgulanarak, Başkanlığın, kuruluşundan bu yana KOBİ ve girişimcilere yönelik hibe ve geri ödemeli olmak üzere çeşitli destekler sağladığı hatırlatıldı.



Başkanlığın, KOBİ'lere sağlanan bu destek programlarını uygularken, özellikle danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden ve kurum ile hiçbir bağı olmayan bazı şahıs ve firmaların, "KOSGEB'den hibe destek kredisi çıktı. Belli bir ücret karşılığında belgeleri göndereceğiz.", "Bedeli karşılığında KOSGEB destekleri ile ilgili broşür, kitap, doküman gibi materyaller göndereceğiz" veya "KOSGEB'in destek ve kredilerini belli bir komisyon karşılığında çıkaracağız" yönünde, gerçeğe uygun olmayan, asılsız beyanlarla, işletmeleri yanılttığı ve maddi menfaat temin ettiği yönünde şikayetlerin Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile KOSGEB'e iletildiği bildirildi.



KOBİ ve girişimcilerin, KOSGEB İl Müdürlükleri, "444 1 567 KOSGEB Çağrı Merkezi", RTÜK onaylı kamu spotları, yazılı ve görsel medya aracılığı ile kötü niyetli kişi ve kuruluşlara karşı sürekli bilgilendirildiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:



"KOSGEB'in, KOBİ'lere ve girişimcilere ücretsiz ve aracısız olarak verdiği destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olanlar 'iş takibi' adı altında para alarak yapmaktadır. İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri, KOSGEB adını kullanarak KOBİ'lerden maddi talepte bulunan kişi ve kuruluşları, mağduriyet yaşayan KOBİ'lerin bizzat Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir."