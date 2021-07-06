KOSGEB'den küçük işletmelere sermaye desteği
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KOSGEB'den küçük işletmelere sermaye desteği

KOSGEB'den küçük işletmelere sermaye desteği
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, KOSGEB tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen imalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki işletmelere sermaye desteği sağlanacağını bildirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, KOSGEB tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen imalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki işletmelere sermaye desteği sağlanacağını bildirdi.

Sayın, yazılı açıklamasında, mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonunda kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektöründeki yenilikçi genç işletmelere "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında sermaye desteği sağlanacağını belirtti.

Destek başvurularının 21 Haziran'da başladığını ve 9 Temmuz'da sona ereceğini aktaran Sayın, şunları kaydetti:

"Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır. Ödemeler 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.

Küçük işletmeler için aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 75 bin liradır. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A'lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir. Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ'lere teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25 bin liraya kadar ilave destek verilecektir. Kullanılan destek mikro ve küçük işletmeler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4'er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte toplam 5 yıl vadeyle geri ödenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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