KOSGEB'den işletmelere 100 bin lira destek

SİİRT (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt Müdürü Ömer Erkılıç, mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programını açıkladı.

Erkılıç, şartları sağlayan işletmelere yeni istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek verileceğini belirtti.

Destek başvurularının başladığını ifade eden Erkılıç, şunları kaydetti:

"İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacak. Destekler faizsiz, komisyonsuz olacak ve ayrıca KOSGEB olarak, şartları sağlayan girişimci adaylarımıza işletme açtıkları zaman teknoloji seviyelerine göre 375 bin liraya kadar da destek verilecek. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel 'yeni' kabul edilecek. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek. Ayrıca istihdam edilecek personel için ön lisans, lisans ile mesleki ve teknik liselerden 40 yaşını geçmemiş olma şartı aranıyor."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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