Kosgeb'den Girişimcilik Sertifikası

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve KOSGEB Samsun Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu, kursu başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

Bafra TSO Başkanı Göksel Başar da "Hayalinizdeki iş fikrini gerçekleştirirken siz değerli girişimcilerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Almış olduğunuz girişimcilik belgeleri ile gerçekleştireceğiniz iş fikirlerinin bölgemize, size ve ailenize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Bafra TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Bafra TSO Genel Sekreteri Talip Şahin, Bafra İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik, KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Eğitmeni Alişan Dereci ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA