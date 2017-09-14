Kosgeb'den Faydalanıp Kafe Açtı

Sivas'ta KOSGEB kurslarına katıldıktan sonra desteklerinden faydalanan Miyase Kozani, kafe açarak esnaflık hayatına başladı.



Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllarca başka yerlerde çalışan Kozani, uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katıldıktan sonra KOSGEB'den destek alarak kafe açtı.



Örtülüpınar Mahallesi'ndeki kafenin açılış törenine katılan SESOB Başkanı Beşir Köksal, ev hanımlarının girişimci olmasının ve destek alarak iş yeri açmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.



KOSGEB kurslarının faydalı olduğunu ve kurslara katılanların projeler hazırlayarak devlet desteği ile iş yeri açtığını vurgulayan Köksal, yıllarca başkalarının yanında çalışan ve projeden faydalanarak iş yeri açan işletmeci Kozani'yi tebrik etti.



Köksal, okunan duanın ardından iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.



İş yeri sahibi 41 yaşındaki Kozani ise, KOSGEB desteğini de alarak kafe sektöründe hizmet vermeye başladığını belirterek, açılışa katılan ve destek olan Köksal'a teşekkür etti.