KOSGEB'den Destek Alarak Üretmeye Başladığı Isıtmalı Monta Avrupa'dan Talep Yağıyor

Devlet desteğiyle ısıtmalı ceket ve mont üreten İzmirli girişimci, ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı.

Daha önce ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Cengiz Kılıç, 2017 yılında ısıtmalı mont ve ceket üzerinde çalışmalar yaptı. Çin'de gördüğü sistemi kısa sürede geliştirip daha iyisini tasarlayan ve üreten Kılıç'ın ısıtmalı ceket ve montları özellikle soğuk iklim şartlarında çalışan işçilerin ilgisini çekti.

ALDIĞI DESTEK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Üretim aşamasında KOSGEB desteğinden de yararlanan iş adamı, ürünlerini daha çok İstanbul, Ankara, Bursa ve Erzurum'a gönderiyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'ya da ısıtmalı mont ve ceket gönderen Kılıç, KOSGEB'den aldığı desteğin hayatını değiştirdiğini söyledi.

2 BİN MONT SİPARİŞİ BEKLİYORUZ

Türkiye'de bu alanda çalışan bir firmanın olmadığını görünce bu işe girdiğini ve başarılı da olduğunu dile getiren Kılıç, "Yurt dışında birçok ülkeye numune gönderdik. Bunlardan geri dönüşler de oldu. Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ilk etapta 200 mont gönderdik. Almanya'dan 2 bin mont siparişi bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye'de bilinirliği olan bir firma olmak. İş gücünü artırarak katma değerli ürün ihraç etmek ve istihdam oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

240 EURODAN İHRAÇ EDİLİYOR

Halen 20 farklı tasarımının bulunduğuna işaret eden Kılıç, şöyle konuştu: "Isıtmalı mont veya ceketi 240 eurodan ihraç ediyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa pazarında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük ve bu ülkeleri hedef pazar olarak belirledik. İnsanların kafalarına yerleşmiş bazı markalar var. Maalesef insanlar bunları tercih ediyorlar. Sadece bizim ürünümüzü değil yerli ürünleri tercih ederek, bu ürünlerin ne kadar kaliteli olduklarını ve fiyat avantajlarını görecekler."

MONTUN ISISI 60 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR

Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, ısıtmalı mont ve ceketler bir güç kaynağı yardımıyla çalışıyor. Üründe bulunan pedler montun ve ceketin içini ısıtıyor. Güç kaynağının kapasitesine bağlı olarak ürün 8 saate kadar çalışabiliyor. Montun içindeki ısı yaklaşık 60 dereceye kadar çıkarken sıcaklık da düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 kademede ayarlanabiliyor.