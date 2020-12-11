KOSGEB'den aldığı destekle 30 kişiye iş imkanı sağladı
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KOSGEB'den aldığı destekle 30 kişiye iş imkanı sağladı

11.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:47
KOSGEB'den aldığı destekle 30 kişiye iş imkanı sağladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde KOSGEB'den aldığı destekle tekstil ve konfeksiyon atölyesi açan Figen Sert, bin metrekarelik alanda 30 kişiye istihdam sağladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde KOSGEB'den aldığı destekle tekstil ve konfeksiyon atölyesi açan Figen Sert, bin metrekarelik alanda 30 kişiye istihdam sağladı.

KOSGEB kurslarda başarılı olanlara kendi işini kurma ve geliştirme konusunda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda KOSGEB'den destek alan Figen Sert isimli girişimci bin metrekarelik alanda tekstil ve konfeksiyon atölyesi açarak 30 kişiye istihdam sağladı. Atölyelerinde tam donanımlı bir şekilde çalıştıklarını belirten Sert, bu işi yapan kadınlara da aynı zamanda istihdam sağladıklarını söyledi. Sert, 30 kişiyi atölyelerinde çalıştırarak hem ülke hem de kendi ev ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Malum bu pandemi döneminde esnaflarımızın durumu ortada fakat bizler hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ve hiçbir işçiyi işten çıkarmadan çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Genellikle fason işleri yapmaktayız fakat önümüzdeki günlerde nasip olursa kendi ürünümüzü de imal edip piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. İnşallah çalışan sayımızı 100'e çıkartmayı düşünüyoruz. Çok parada gözüm yok. Burada aile ortamında çalışıyoruz. Çalışan kadınlara istihdam sağladığım için çok seviniyorum. Bu beni kazandığımız paradan daha çok mutlu ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

KOSGEB'den aldığı destekle 30 kişiye iş imkanı sağladı
KOSGEB'den aldığı destekle 30 kişiye iş imkanı sağladı
KOSGEB'den aldığı destekle 30 kişiye iş imkanı sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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