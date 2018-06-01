Kosgeb'den "2018 Yılı Makine Teçhizat Faiz Desteği Programı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bugün açıklayacağımız yeni destek programımızla işletmelerimize 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacağız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız" dedi.

KOSGEB tarafından düzenlenen "2018 Yılı Makine Teçhizat Faiz Desteği Programı"na katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, açıklanan destek programının ve diğer desteklerin ortak hedefinin Türkiye'nin teknoloji üretmesi ve ürettiği teknolojiyi ihraç etmesi olduğunu belirterek, "KOBİ'lerimizi yüksek teknoloji ile buluşturuyoruz. KOSGEB'in yeni vizyonu kapsamında özellikle imalat sanayimizi teknoloji odaklı bir biçimde destekliyoruz. Bundan sonra KOSGEB'in destek ve teşvik mekanizmasındaki temel önceliği imalat sanayi ve yüksek teknolojidir. Bu çerçevede KOSGEB'in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını teknoloji üreten KOBİ'lerimiz üzerinde yoğunlaştırıyoruz. KOBİ'lerimizi 'yerli üretime' teşvik ediyoruz. KOBİ'lerin AR-GE ve yenilik faaliyetlerini destekliyoruz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20 seviyesine çıkarmak için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı'nın üretim tabanlı ekonomik büyüme için atılmış önemli bir adım olduğunu kaydeden Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"2016 yılında da aynı destek programını işletmelerimizin hizmetine sunmuştuk. 2016 yılındaki Makine Teçhizat Kredi Faiz Destek Programı'ndan bin 88 işletmemiz faydalanmıştı. Program kapsamında 472 milyon lira kredi kullandırılmış ve 95 milyon lira faiz desteği KOSGEB tarafından karşılanmıştı. Bugün açıklayacağımız yeni destek programımızla işletmelerimize 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacağız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız. İşletme başına sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limitini 300 bin lira olarak belirledik. Kredi vadesinin ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olarak belirlenmiştir."

Makine Teçhizat Kredi Faiz Destek Programı için Haziran ayı içinde başvuru alacaklarını söyleyen Özlü, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin başvuru yapabileceğinin altını çizerek, "İşletmelerimize alım yaparken 'yerli ve yeni' makine ve teçhizatları tercih etmeleri şartını getiriyoruz. Yani biz bu destek programımızla yerli ve yeni makine ve teçhizat alımına destek vereceğiz. Sanayinin ve KOBİ'lerimizin çarklarını yerli makinelerimizle döndüreceğiz. Ekonomimizin bağışıklık sistemini yerli ürünlerimizi destekleyerek güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bir ülkenin gücü, KOBİ'lerinin gücüne bağlıdır" diyen Özlü, "Güçlü KOBİ, güçlü sanayi, güçlü üretim ve güçlü Türkiye için yerli ve milli teknolojileri desteklemeye devam edeceğiz. Destek programımızın şartlarından biri olan 'yerli ve yeni' makine alımı işte bu yüzden çok önemlidir. Biz bu programla bir yandan KOBİ'lerimize destek olurken, diğer yandan yerli makine imalatına da destek oluyoruz. Çünkü makine sektörü olmadan sanayileşmeden bahsedemeyiz. Ülkemiz son yıllarda makine imalatı ve ihracatında çok önemli mesafe almıştır. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 6,1 milyar dolarlık makine ihracatı gerçekleştirdik. Makine sektörümüzün daha da büyümesi için elimizdeki tüm enstrümanları harekete geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Özlü, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kredi kullandırırken şirketlerin kapasite kullanımı gibi kriterler de var mı?" sorusu üzerine Özlü, "Bu makineye bu şirketin ihtiyacı var mı yok mu bunu inceleyeceğiz. Çünkü bazen ihtiyacı olmadığı halde yeni makine almak isteyen şirketler oluyor. Bu başvurularda bunu değerlendireceğiz. Bunun dışında ölçek, sektör ve karlılık durumlarını da inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA